Геннадій Труханов розповів, що наразі тривають консультації з мешканцями міста у форматі інтернет-конференції. За її підсумками сформують основні позиції для голосування.

До теми В Одесі активіст облив фарбою пам'ятник катерині ІІ: він розповів про наслідки

"Переконливо закликаю всіх одеситів, включаючи прихильників знесення пам'ятника, скористатися демократичною процедурою. Одеса – прифронтове місто, яке об'єдналося у своїй рішучості дати відсіч окупантам", – написав Труханов.

Що пропонує Труханов

Мер Одеси заявив, що неодноразово висловлював своє ставлення до пам'ятника катерині ІІ та інших об'єктів, які пов'язані з імперським та радянським періодом історії України. За словами Труханова, не треба підходити до своєї історії вибірково.

Історію слід не переписувати, а переосмислювати. Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси, – повідомив Труханов.

Він додав, що зараз потрібно працювати, щоб допомогти майбутнім поколінням сформувати своє ставлення до минулого.

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Акція протесту

В Одесі 18 вересня під пам'ятником катерині ІІ відбулася акція протесту. Люди прийшли з плакатами та вишикувалися під пам'ятником. На мітингу були такі гасла: "путін = катерина", "Вбивця", "Російського не має бути серед українців". Згодом до учасників акції прийшли правоохоронці. Після спілкування з ними люди розійшлися.



Акція протесту / Фото Суспільного

Чи справді катерина ІІ заснувала Одесу

Пам'ятник називається "Пам'ятник засновникам Одеси". Хоча насправді катерина ІІ зруйнувала Запорізьку Січ та запровадила в Україні кріпацтво, окупувала османське місто Хаджибей. Важливо, що вона ніколи не була в Одесі.

Історик Олександр Бабіч зазначив, що російська імператриця просто перейменувала місто. Щодо нібито "рестрикту про заснування Одеси", то він є насправді рестриктом про розбудову місцевого порту.

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