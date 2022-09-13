Про це 24 каналу розповів активіст "Автомайдану" Артак Григорян. Саме він став ініціатором своєрідної акції незгоди з політикою місцевої влади.

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Після інциденту Григорян сам розмістив фотографії скульптури у соцмережах і написав, що чекає на поліцію.

Навіщо активіст облив пам'ятник фарбою

Як пояснив громадський активіст, його дії були спрямовані на підтримку іншої активістки, яка за кілька днів до того залишила красномовне послання на пам'ятнику імператриці: "Єкатеріна = путін".

Відео інциденту з'явилося в інтернеті, а проросійські сили встановили особу дівчини і почали її цькувати.



Активіст "Автомайдану" облив фарбою пам'ятник катерині II / Фото Суспільне Одеса

"Громадськість мала стати на захист цієї дівчини і продемонструвати, що вона – не одна. Будь-хто може підійти до скульптури і залишити там якийсь напис", – наголосив Григорян.



Григорян підтримав активістку, яка порівняла катерину II з путіним / Фото Суспільне Одеса

Він додав, що визначення, яке активістка залишила на пам'ятнику, цілком правильне.

Катерина ІІ – це справді як путін у спідниці. Вона теж вбивала українців, і їй не місце в Одесі,

– зазначив активіст.

Наслідки інциденту

Після інциденту активіста "Автомайдану" затримала поліція. Йому виписали протокол про правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення норм і правил благоустрою територій населених пунктів.



Поліція виписала протокол про адмінправопорушення / Фото з фейсбука активіста Артака Григоряна

Григоряну може загрожувати штраф у розмірі від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак активіст вбачає у цьому тільки позитивні моменти.

Буде збиратися комісія, яка вирішить, наскільки мене можуть оштрафувати. Це чудовий привід ще раз нагадати владі, що питання з пам'ятником катерині ІІ має бути вирішене,

– сказав він.

Як Труханов затягує процес із демонтажем

Григорян додав, що питання зі скульптурою гостро стоїть ще з 2014 року. Влітку українські громадяни зібрали потрібну кількість підписів за демонтаж у центрі Одеси пам'ятника катерині II.

Та міський голова Геннадій Труханов не поспішає виконувати рішення, попри схвальну реакцію президента.

Труханов ініціює якісь обговорення про те, що має бути на місці катерини. Мер Одеси навмисно затягує процес, аби відвернути увагу громадськості від головного питання – демонтажу пам'ятника,

– сказав Григорян.

Артак Григорян пояснив, навіщо облив фарбою пам'ятник катерині II: дивіться відео

Скандал з пам'ятником катерині II: коротко