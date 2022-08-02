Про це 24 каналу розповів письменник Остап Українець. На його думку, місту не потрібен пам’ятник катерині ІІ, і саме в цьому полягає суть петиції.

До теми Зеленський відповів на петицію щодо знесення в Одесі пам'ятника катерині ІІ

Він запевняє, що суть будь-якої петиції проти пам'ятника катерині ІІ – це в першу чергу петиція проти пам'ятника імператриці. А як Одеса вирішить реконтекстуалізувати цю локацію, буде на сумлінні одеситів.

Я був би навіть не проти, якби залишивши цей пам'ятник, але його доповнили комплексом пов'язаним з кріпацтвом, яке вона запровадила, і нагадуванням, що це пам'ятник людині, яка запровадила рабовласницький устрій в Україні, і зробила багатьох наших предків рабами,

– заявив Українець.

За його словами, під яким видом гумору одесити будуть вокатувати знесення цього пам'ятника, байдуже.

"Просто його має не стати, бо йому не місце в Україні. І ця петиція не єдина, є петиція за те, щоб просто знести цей пам'ятник. Суть в тому, що це не безальтернативне бажання, а дискусія пішла вже далеко вперед", – сказав письменник.

Він зауважив, що зараз росія перейменовує міста на окупованих територіях.

І чи означає це, що після того, як ми їх повернемо, ми маємо ці назви лишати, бо це історія? Ні, це маркер окупації, і це треба ліквідувати. Це ж стосується і пам'ятника катерині ІІ,

– пояснив Українець.

Цікаво! Імператрицю катерину-ІІ встановили у 2007 році. Вже у 2013 році пам'ятник катерині ІІ в Одесі охороняли озброєнні бійці за пів мільйона гривень. Так вирішила міська рада.

До слова, окупанти хочуть встановити пам'ятник цариці-тиранці катерині ІІ у тимчасово окупованому Херсоні. Колаборант Володимир Сальдо для цього навіть підписав звернення до помічника Путіна Володимира Мединського.

Проте російська цариця не має жодного стосунку до Херсона. І активіст Володимир Молчанов пояснив, чому це так.

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