Про це 24 каналу розповів письменник Остап Українець. На його думку, місту не потрібен пам’ятник катерині ІІ, і саме в цьому полягає суть петиції.
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Він запевняє, що суть будь-якої петиції проти пам'ятника катерині ІІ – це в першу чергу петиція проти пам'ятника імператриці. А як Одеса вирішить реконтекстуалізувати цю локацію, буде на сумлінні одеситів.
Я був би навіть не проти, якби залишивши цей пам'ятник, але його доповнили комплексом пов'язаним з кріпацтвом, яке вона запровадила, і нагадуванням, що це пам'ятник людині, яка запровадила рабовласницький устрій в Україні, і зробила багатьох наших предків рабами,
– заявив Українець.
За його словами, під яким видом гумору одесити будуть вокатувати знесення цього пам'ятника, байдуже.
"Просто його має не стати, бо йому не місце в Україні. І ця петиція не єдина, є петиція за те, щоб просто знести цей пам'ятник. Суть в тому, що це не безальтернативне бажання, а дискусія пішла вже далеко вперед", – сказав письменник.
Він зауважив, що зараз росія перейменовує міста на окупованих територіях.
І чи означає це, що після того, як ми їх повернемо, ми маємо ці назви лишати, бо це історія? Ні, це маркер окупації, і це треба ліквідувати. Це ж стосується і пам'ятника катерині ІІ,
– пояснив Українець.
До слова, окупанти хочуть встановити пам'ятник цариці-тиранці катерині ІІ у тимчасово окупованому Херсоні. Колаборант Володимир Сальдо для цього навіть підписав звернення до помічника Путіна Володимира Мединського.
Проте російська цариця не має жодного стосунку до Херсона. І активіст Володимир Молчанов пояснив, чому це так.
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