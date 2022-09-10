Як підтвердження своєї позиції вони вже обмалювали постамент червоною фарбою. Про подію стало відомо 10 вересня.

Зауважте Труханов проти знесення пам'ятника катерині і заявляє, що із росією потрібен компроміс

Люди в Одесі прирівняли єкатєріну ІІ до путіна

Єкатєріна ІІ = путін,

– написано на постаменті.

Активіст Сергій Стернеко показав, який вигляд має тимчасово існуючий пам'ятник єкатєріні ІІ в Одесі.



Невідомі обмалювали пам'ятник єкатєріні ІІ / Фото Сергія Стерненка



Люди прирівняли російську імператрицю до путіна / Фото Сергія Стерненка

Активіст також пригадав: "Мер Одеси Труханов за кошт одеситів його досі охороняє, а ОВА самоусунулась від питання демонтажу та киває на Труханова".

Видання "Думская" пригадало, що Одеська міська рада щороку на охорону монумента витрачає орієнтовно 2 мільйони гривень.

Новий вигляд пам'ятника єкатєріні ІІ: дивіться відео

Українці вимагають знести пам'ятник

У травні на сайті Офісу Президента зареєстрували петицію, щоб знести пам'ятник російській імператриці катерині ІІ. Петиція набрала понад 26,5 тисячі голосів.

Володимир Зеленський відповів на петицію. Президент пояснив, що рішення про спорудження монументів державного значення приймає Кабмін, а місцевого – місцеві органи виконавчої влади або самоврядування.

Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.

Проте мер Геннадій Труханов заявив, що проти знесення пам'ятника єкатєріні ІІ. Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що пам'ятник катерині ІІ у Одесі однозначно потрібно прибрати.

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