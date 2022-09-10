Як підтвердження своєї позиції вони вже обмалювали постамент червоною фарбою. Про подію стало відомо 10 вересня.
Зауважте Труханов проти знесення пам'ятника катерині і заявляє, що із росією потрібен компроміс
Люди в Одесі прирівняли єкатєріну ІІ до путіна
Єкатєріна ІІ = путін,
– написано на постаменті.
Активіст Сергій Стернеко показав, який вигляд має тимчасово існуючий пам'ятник єкатєріні ІІ в Одесі.
Невідомі обмалювали пам'ятник єкатєріні ІІ / Фото Сергія Стерненка
Люди прирівняли російську імператрицю до путіна / Фото Сергія Стерненка
Активіст також пригадав: "Мер Одеси Труханов за кошт одеситів його досі охороняє, а ОВА самоусунулась від питання демонтажу та киває на Труханова".
Видання "Думская" пригадало, що Одеська міська рада щороку на охорону монумента витрачає орієнтовно 2 мільйони гривень.
Новий вигляд пам'ятника єкатєріні ІІ: дивіться відео
Українці вимагають знести пам'ятник
- У травні на сайті Офісу Президента зареєстрували петицію, щоб знести пам'ятник російській імператриці катерині ІІ. Петиція набрала понад 26,5 тисячі голосів.
- Володимир Зеленський відповів на петицію. Президент пояснив, що рішення про спорудження монументів державного значення приймає Кабмін, а місцевого – місцеві органи виконавчої влади або самоврядування.
- Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.
- Проте мер Геннадій Труханов заявив, що проти знесення пам'ятника єкатєріні ІІ. Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що пам'ятник катерині ІІ у Одесі однозначно потрібно прибрати.
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