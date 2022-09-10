В подтверждение своей позиции они уже обрисовали постамент красной краской. О произошедшем стало известно 10 сентября.

Заметьте Труханов против сноса памятника Екатерине и заявляет, что с россией нужен компромисс

Люди в Одессе приравняли екатерину II к путину

Екатерина II = путин,

– написано на постаменте.

Активист Сергей Стерненко показал, как выглядит временно существующий памятник екатерине II в Одессе.



Неизвестные обрисовали памятник екатерине II / Фото Сергея Стерненко



Люди приравняли российскую императрицу к путину / Фото Сергея Стерненко

Активист также вспомнил: "Мэр Одессы Труханов за счет одесситов его до сих пор охраняет, а ОВА самоустранилась от вопроса демонтажа и кивает на Труханова".

Издание "Думская" напомнило, что Одесский городской совет ежегодно на охрану монумента тратит ориентировочно 2 миллиона гривен.

Новый вид памятника екатерине II: смотрите видео

Украинцы требуют снести памятник

В мае на сайте Офиса Президента зарегистрировали петицию, чтобы снести памятник российской императрице Екатерине II. Петиция набрала более 26,5 тысяч голосов.

Владимир Зеленский ответил на петицию. Президент пояснил, что решение о возведении монументов государственного значения принимает Кабмин, а местного – местные органы исполнительной власти или самоуправления.

Владимир Зеленский обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.

Однако мэр Геннадий Труханов заявил, что против сноса памятника екатерине II. Впоследствии представитель Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что памятник екатерине II в Одессе однозначно нужно убрать.

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