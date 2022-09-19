Геннадий Труханов рассказал, что продолжаются консультации с жителями города в формате интернет-конференции. По ее итогам, сформируют основные позиции для голосования.

К теме В Одессе активист облил краской памятник екатерине II: он рассказал о последствиях

"Убедительно призываю всех одесситов, включая сторонников сноса памятника, воспользоваться демократической процедурой. Одесса – прифронтовый город, объединившийся в своей решимости дать отпор оккупантам", – написал Труханов.

Что предлагает Труханов

Мэр Одессы заявил, что неоднократно выражал свое отношение к памятнику екатерине II и другим объектам, связанным с имперским и советским периодом истории Украины. По словам Труханова, не нужно подходить к своей истории выборочно.

Историю следует не переписывать, а переосмысливать. Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы, сообщил Труханов.

Он добавил, что сейчас нужно работать, чтобы помочь будущим поколениям сформировать свое отношение к прошлому.

Кстати Труханов хочет оставить памятник екатерине второй в Одессе: в ОВА выразили свое мнение

Акция протеста

В Одессе 18 сентября под памятником екатерине II прошла акция протеста. Люди пришли с плакатами и построились под памятником. На митинге были такие лозунги: "путин = екатерина", "Убийца", "Русского не должно быть среди украинцев". Впоследствии к участникам акции пришли правоохранители. После общения с ними люди разошлись.



Акция протеста / Фото Общественного

Действительно ли екатерина II основала Одессу

Памятник называется "Памятник основателям Одессы". Хотя на самом деле екатерина II разрушила Запорожскую Сечь и ввела в Украине крепостное право, оккупировала османский город Хаджибей. Важно, что он никогда не был в Одессе.

Историк Александр Бабич отметил, что российская императрица просто переименовала город. Что касается якобы "рестрикта об основании Одессы", то он на самом деле рестрикт о строительстве местного порта.

Обратите внимание – заявления Труханова по поводу памятника екатерине II: смотрите видео