Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, терроборонцы. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

Кстати К сожалению, есть погибшие среди ремонтников энергосистемы, – Зеленский записал новое обращение

Кого освободили из плена

Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, которого эвакуировали из "Азовстали",

Василий Чаленко – доброволец, терроборонец, командир отделения разведывательного взвода,

моряк из Змеиного,

нацгвардеец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции,

пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче.

Президент заверил, что власти помнят обо всех, кого держат в плену в России и на оккупированной территории. Сделают все, чтобы вернуть каждого.

Напомним, сообщали, что 29 октября удалось освободить:

12 бойцов Нацгвардии;

18 из ВМС;

8 из ГНСУ;

9 из Теробороны;

3 воина ВСУ;

2 гражданских.

Сколько пленных освободили

Также Зеленский отметил работу команды, занимающейся обменами. Он упомянул Буданова, Ермака, Усова, Лубинца и других помогающих. С начала марта уже освободили из российского плена 1 031 человека.

В Минобороны отмечали, что по состоянию на 27 октября уже провели 28 обменов.

Смотрите обращение Зеленского за 29 сентября: видео