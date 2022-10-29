Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, терроборонцы. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

Кстати К сожалению, есть погибшие среди ремонтников энергосистемы, – Зеленский записал новое обращение

Кого освободили из плена

  • Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, которого эвакуировали из "Азовстали",
  • Василий Чаленко – доброволец, терроборонец, командир отделения разведывательного взвода,
  • моряк из Змеиного,
  • нацгвардеец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции,
  • пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче.

Президент заверил, что власти помнят обо всех, кого держат в плену в России и на оккупированной территории. Сделают все, чтобы вернуть каждого.

Напомним, сообщали, что 29 октября удалось освободить:

  • 12 бойцов Нацгвардии;
  • 18 из ВМС;
  • 8 из ГНСУ;
  • 9 из Теробороны;
  • 3 воина ВСУ;
  • 2 гражданских.

Сколько пленных освободили

Также Зеленский отметил работу команды, занимающейся обменами. Он упомянул Буданова, Ермака, Усова, Лубинца и других помогающих. С начала марта уже освободили из российского плена 1 031 человека.

В Минобороны отмечали, что по состоянию на 27 октября уже провели 28 обменов.

Смотрите обращение Зеленского за 29 сентября: видео