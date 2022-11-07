Також постійно відбуваються зустрічі із родинами військовополонених. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зверніть увагу Загинув, прикриваючи штурм Зміїного: нові деталі смерті одного з найкращих льотчиків України

Діліться інформацією з компетентними органами

Чергова така зустріч пройшла 7 листопада в Офісі Уповноваженого з прав людини. На ній були присутні:

рідні військових з острова Зміїний, які зараз перебувають у полоні,

представники Координаційного штабу,

представники Державної прикордонної служби України та ін.

Під час неї Дмитро Лубінець попросив рідних українських військових, які мають будь-яку інформацію щодо військовополонених, ділитися нею з компетентними органами.

На черговій зустрічі говорили про військових зі Зміїного

Звісно, під час розмови підіймалося питання щодо складності повернення з полону військових, які служили на Зміїному.

Саме військові зі Зміїного стали легендою цієї війни — вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований,

– сказав Дмитро Лубінець.

Під час зустрічі представники різних відомств розповіли, що станом на сьогодні Україні вдалося повернути додому уже 30 військовополонених з острова Зміїний. На жаль, в окупантів ще залишаються наші захисники, однак омбудсман підкреслив, що Україна обов'язково визволить з російського полону їх усіх.

"Продовжуємо надалі напрацьовувати механізми співпраці з родичами, спільно обговорюємо важливі питання, які стосуються повернення наших захисників. Повернемо додому кожного!", – підкреслив він.

Обмін полоненими: останні новини

Варте уваги – Унікальні кадри повернення українських військових з полону: дивіться відео