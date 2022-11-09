Если Франциск участвует в обмене пленными, то это объясняет его возмутительные высказывания, связанные с войной. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Ну может и так, почему нет (Папа вовлечен в обмен – 24 канал). Возможно, теперь мои дорогие земляки смогут по-другому оценить слова Папы Римского, которые тяготеют к балансу между сторонами

– ответил Арестович.

Мол, теперь ясно почему Франциск делает такие заявления. Если он участвует в обмене пленными, то не может быть "резким в отметках".

Арестович рассказал, участвует ли Папа Римский в обмене пленными: видео

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