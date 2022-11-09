Если Франциск участвует в обмене пленными, то это объясняет его возмутительные высказывания, связанные с войной. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
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Ну может и так, почему нет (Папа вовлечен в обмен – 24 канал). Возможно, теперь мои дорогие земляки смогут по-другому оценить слова Папы Римского, которые тяготеют к балансу между сторонами
– ответил Арестович.
Мол, теперь ясно почему Франциск делает такие заявления. Если он участвует в обмене пленными, то не может быть "резким в отметках".
Арестович рассказал, участвует ли Папа Римский в обмене пленными: видео
Последние возмутительные слова понтифика
- Недавно Папа выразил удивление, как россияне могут убивать украинцев, если они, мол, "великий народ" . При этом Франциск добавил, что "уважает русский гуманизм".
- Российскую пропагандистку Дарию Дугину, которая была дочерью идеолога "русского мира", понтифик назвал "невинной жертвой войны". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что от таких слов Папы "разрывается украинское сердце".
- В начале полномасштабного вторжения России в Украину глава католической церкви осуждал поставки оружия для наших военных.