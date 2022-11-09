Франциск на общей аудиенции еще раз обратился к верующим. Он заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия".

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Что предлагает понтифик

По его словам, украинцам и россиянам "нужно вести диалог". Это ведь единственный путь к миру. Папа сослался на свою недавнюю поездку в Бахрейн и отметил необходимость практики приветствия и диалога.

Он сказал, что без принятия "диалог остается пустым" и очевидным. Он остается вопросом идей, а не действительности.

Обратите внимание! Политический эксперт Валерий Клочок выразил мнение, что существует возможная причина подобных высказываний Папы Римского. Вероятно, его очень активно привлекают в мировой кампании по принуждению Украины к переговорам с Россией.

Скандальные заявления Папы Римского

Достойно внимания – Высказывания Папы Римского могут быть связаны с переговорным процессом: смотрите видео