Франциск на общей аудиенции еще раз обратился к верующим. Он заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия".
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Что предлагает понтифик
По его словам, украинцам и россиянам "нужно вести диалог". Это ведь единственный путь к миру. Папа сослался на свою недавнюю поездку в Бахрейн и отметил необходимость практики приветствия и диалога.
Он сказал, что без принятия "диалог остается пустым" и очевидным. Он остается вопросом идей, а не действительности.
Скандальные заявления Папы Римского
- Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы российском гуманизме.
- Папа Римский призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам. Это в то время, когда российские ракеты летели на украинские города, чтобы убивать украинцев.
- Также понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину, которую якобы убили в России, "невинной жертвой". Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заметил, что "украинское сердце разрывается от слов Папы".
- Кроме того, весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.
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