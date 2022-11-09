Франциск на загальній аудієнції вкотре звернувся до вірян. Він заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї".
До теми Достоєвський і "гуманізм": чому заяви Папи суперечать істині та обурюють українців
Що пропонує понтифік
За його словами українцям і росіянам "потрібно вести діалог". Адже це єдиний шлях до миру. Папа послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну і наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.
Він сказав, що без прийняття "діалог залишається порожнім" та очевидним. Він залишається питанням ідей, а не реальності.
Скандальні заяви Папи Римського
- Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.
- Папа Римський закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів. Це у той час, коли російські ракети летіли на українські міста, щоб вбивати українців.
- Також понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яку нібито вбили у Росії, "невинною жертвою". Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що "українське серце розривається від слів Папи".
- Окрім того, навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.
Варте уваги – Висловлювання Папи Римського можуть бути пов'язані з переговорним процесом: дивіться відео