Франциск на загальній аудієнції вкотре звернувся до вірян. Він заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї".

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Що пропонує понтифік

За його словами українцям і росіянам "потрібно вести діалог". Адже це єдиний шлях до миру. Папа послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну і наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.

Він сказав, що без прийняття "діалог залишається порожнім" та очевидним. Він залишається питанням ідей, а не реальності.

Зверніть увагу! Політичний експерт Валерій Клочок висловив думку, що існує можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.

Скандальні заяви Папи Римського

Варте уваги – Висловлювання Папи Римського можуть бути пов'язані з переговорним процесом: дивіться відео