Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що цей штаб має створити масштабне розуміння проблематики з порушення прав людини.

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Що відомо про новостворений правозахисний штаб

Подоляк зазначив, що Україна вже має достатньо багато інформації про злочини Російської Федерації. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запропонував консолідувати всю її в одному місці.

Це будуть свідчення людей, які звільнені з полону, про те, як з ними там поводилися. Тому що це є конкретні свідчення про порушення Женевських конвенцій,

– заявив радник голови ОПУ.

Він розповів, що в рамках цього штабу працюватимуть родичі людей, які ще перебувають у полоні, оскільки вони отримують ту чи іншу інформацію. Також туди ввійдуть люди, які вже збирають інформацію щодо звільнення наших полонених.

За словами Подоляка, мовиться необов'язково про офіційний фактаж. Це той фактаж, який ми отримуємо і в рамках розвідувальної діяльності, і в рамках якихось спілкувань на окупованих територіях. Усе це будуть фіксувати.

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Для чого створений правозахисний штаб

Подоляк зауважив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста абсолютно бездіє, заявляючи про неможливість заїхати на окуповані території у місця, де тримають наших полонених. Єрмак навіть ультимативно пропонував йому все ж таки виконувати свої функціональні обов'язки, але ми так і не дочекалися певних дій з боку МКЧХ.

Сьогодні ми вважаємо, що Україна є абсолютно ефективною на глобальних майданчиках. Тобто Україну чують, Україна формує порядок денний,

– наголосив радник голови ОПУ.

Тобто, за його словами, Україна фактажно доводить те, що відбувається на окупованих територіях, і те, що відбувається у в'язницях у Російській Федерації з нашими військовополоненими.

Подоляк заявив, що Україна активно просуватиме цей фактаж на інформаційні майданчики світу і так доводитиме, що Росія не просто воює та порушує конвенції щодо військовополонених, а й займається геноцидного типу знущанням над нашими людьми – і цивільними, і військовими.

Тобто, наголосив радник голови ОПУ, ми маємо створити масштабне розуміння проблематики з порушення прав людини. Саме цим і буде опікуватися новостворений штаб. Тобто – накопичення свідчень, їх масштабування та постійний моніторинг того, що відбувається. Все це ми будемо виносити на глобальні майданчики, щоб ця тема була однією з ключових.

Адже, додав Подоляк, багато міжнародних інституцій, які певний час поводилися так, наче вони на щось впливають, але виявилося, що все це є лише теорією – на практиці ці організації не хочуть нічого робити.

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