Серед них є важкопоранені та лежачі захисники "Азовсталі", пише 24 канал. Також є боєць, який добровольцем полетів вертольотом в Маріуполь, щоб врятувати побратимів та боротись за місто.

Читайте також Відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися 107 воїнів

Україна повернула майже сотню захисників Маріуполя

Ми повернули додому 107 наших людей з російського полону. Серед звільнених – 107 воїнів: 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 74 бійців захищали "Азовсталь",

– повідомив Дмитро Лубінець.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна повернула:

важкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі";

хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, а також з вогнепальними пораненнями різних частин тіла;

захисників з ампутованими кінцівками та опіками;

бійців, які не відчувають частину обличчя та мають інфіковані рани;

навіть пораненого військового внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

Повернення українських військових з полону: дивіться відео

За словами Лубінця, багато українських військових отримали поранення в березні.

Після звільнення на них очікує надання кваліфікованої медичної допомоги, реабілітація, психологічна та соціальна підтримка,

– пообіцяв Уповноважений Ради з прав людини.

Окрім цього, глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що серед звільнених є бійці:

Збройних Сил України;

Військово-морських сил ЗСУ;

Сил територіальної оборони ЗСУ;

Державної прикордонної служби України;

Національної поліції України;

Державної спеціальної служби транспорту;

Національної гвардії України.

Радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента України Дарія Зарівна додала, що серед звільнених з полону є лейтенант медичної служби з військового шпиталю Дніпра, який добровольцем полетів вертольотом в Маріуполь. Він надавав допомогу пораненим та був на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.

Звільнені з полону захисники України / Фото Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака та Дарії Зарівни

Повернення українських бійців додому: головне

3 листопада в межах обміну Україна повернула 107 захисників України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що обмін військовополоненими відбувся за формулою "107 на 107".

Окрім цього, буквально 29 жовтня додому повернулись 52 полонених українських військових. Наймолодшому з них – 19 років, а найстаршому – 56 років.

Володимир Зеленський розповів, що з березня 2022 року Україні вдалось повернути з російського полону 1031 людину.

Важливо Кількість російських полонених збільшилась, – у розвідці натякнули на нові обміни

Дивіться також – відбувся черговий обмін полонених: відео