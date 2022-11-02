ЗСУ продовжують брати в полон немотивованих та деморалізованих росіян. Їхня кількість в Україні лише зростає. Про це 24 каналу сказав речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

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Обміни тривають

За словами Юсова, після успіхів ЗСУ на Харківському й Південному напрямках та оголошення так званої часткової мобілізації значно збільшилася кількість полонених росіян.

З початку повномасштабного вторгнення 1031 українець повернувся з російського полону. Триває підготовка до наступних обмінів. Я думаю, що найближчим часом в нас будуть новини з цього приводу,

– зауважив речник ГУР.

Він додав, що наразі зафіксовані велика кількість звернень та значний інформаційний ефект, зокрема – в Росії. Є конкретні результати серед тих, хто здався в полон за програмою "Хочу жити". Україна є цивілізованою державою, ми дотримуємося "Женевських конвенцій".

Хороша програма, рекомендую усім росіянам. Вас тут нагодують, одягнуть і без вашої згоди навіть не повернуть до Путіна. Користуйтеся. Інша альтернатива – чорний целофановий пакет,

– наголосив Юсов.

За словами речника ГУР, ті полонені окупанти, які не бажають повертатися до Росії, перебувають в статусі військовополонених до перемоги України. А далі – це питання інших правових механізмів та процедур.

"До них мають доступ міжнародні організації – ООН, "Червоний хрест". Проводиться моніторинг умов утримання, надається медична допомога – усе те, чого більшість з них не має навіть на території Росії", – сказав Юсов.

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Як стверджує Юсов, Україна як держава докладає значно більше зусиль для повернення своїх громадян додому, аніж держава-агресорка.

Наша країна працює в цьому напрямку більш злагоджено, використовуючи усі механізми та взаємодію різних структур між собою. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими – це міжвідомча структура, яка справді працює і докладає зусиль, щоб повернути наших захисників,

– підкреслив речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

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