ВСУ продолжают брать в плен немотивированных и деморализованных россиян. Их количество в Украине только растет. Об этом 24 каналу сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

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Обмены продолжаются

По словам Юсова, после успехов ВСУ на Харьковском и Южном направлениях и объявлении так называемой частичной мобилизации значительно увеличилось количество пленных россиян.

С начала полномасштабного вторжения 1031 украинец вернулся из российского плена. Продолжается подготовка к последующим обменам. Я думаю, что в ближайшее время у нас будут новости на этот счет,

– заметил представитель ГУР.

Он добавил, что в настоящее время зафиксировано большое количество обращений и значительный информационный эффект, в частности – в России. Есть конкретные результаты среди сдавшихся в плен по программе "Хочу жить". Украина является цивилизованным государством, мы придерживаемся "Женевских конвенций".

Хорошая программа, рекомендую всем россиянам. Вас здесь накормят, оденут и без вашего согласия даже не вернут к Путину. Используйте. Другая альтернатива – черный целлофановый пакет,

– подчеркнул Юсов.

По словам пресс-секретаря ГУР, те пленные оккупанты, которые не желают возвращаться в Россию, находятся в статусе военнопленных к победе Украины. А дальше – это вопросы других правовых механизмов и процедур.

"К ним имеют доступ международные организации - ООН, "Красный крест". Проводится мониторинг условий содержания, оказывается медицинская помощь - все то, чего у большинства из них нет даже на территории России", – сказал Юсов.

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Как утверждает Юсов, Украина как государство прилагает гораздо больше усилий для возвращения своих граждан домой, чем государство-агрессорка.

Наша страна работает в этом направлении более слаженно, используя все механизмы и взаимодействие разных структур между собой. Координационный штаб по обращению с военнопленными – это межведомственная структура, которая действительно работает и прилагает усилия, чтобы вернуть наших защитников,

– подчеркнул представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

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