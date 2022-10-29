Детали об обмене рассказал Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Он рассказал, что дальше героев ждет медицинская помощь и реабилитация, а также долгожданное возвращение домой.
Заметьте Потерял 63 килограмма в плену: история руководителя пограничного отряда
Лубинец рассказал, что на этот раз домой удалось вернуть:
- 12 бойцов Нацгвардии;
- 18 из ВМС;
- 8 из ГПСУ;
- 9 из Теробороны;
- 3 воинов ВСУ;
- 2 гражданских.
В частности, удалось освободить:
- начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя (он находился на "Азовстале");
- военного хирурга 65-й военной мобильной больницы;
- морпеха, жена которого недавно вернулась из плена;
- добровольца из Мариуполя;
- моряка с острова Змеиный;
- военных, которых взяли в плен в Чернобыльской зоне.
Как проходил очередной обмен пленными / Фото Дмитрия Лубинца
Данные от ГУР МО
В ГУР Минобороны рассказали, что самому младшему из освобожденных – 19 лет.
"В результате обмена на родную землю вернулись солдаты и офицеры, матросы, медики. Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет", – говорится в сообщении.
Часть освобожденных героев имеют боевые ранения или хронические болезни.
В настоящее время уже идет работа над новыми обменами. Всего по состоянию на 29 октября их произошло почти 30.
Украина вернула домой своих героев: смотрите видео