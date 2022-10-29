Детали об обмене рассказал Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Он рассказал, что дальше героев ждет медицинская помощь и реабилитация, а также долгожданное возвращение домой.

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Лубинец рассказал, что на этот раз домой удалось вернуть:

12 бойцов Нацгвардии;

18 из ВМС;

8 из ГПСУ;

9 из Теробороны;

3 воинов ВСУ;

2 гражданских.

В частности, удалось освободить:

начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя (он находился на "Азовстале");

военного хирурга 65-й военной мобильной больницы;

морпеха, жена которого недавно вернулась из плена;

добровольца из Мариуполя;

моряка с острова Змеиный;

военных, которых взяли в плен в Чернобыльской зоне.

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Данные от ГУР МО

В ГУР Минобороны рассказали, что самому младшему из освобожденных – 19 лет.

"В результате обмена на родную землю вернулись солдаты и офицеры, матросы, медики. Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет", – говорится в сообщении.

Часть освобожденных героев имеют боевые ранения или хронические болезни.

В настоящее время уже идет работа над новыми обменами. Всего по состоянию на 29 октября их произошло почти 30.

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