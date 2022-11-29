Глава держави розповів, що сьогодні зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість та притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні, повідомляє 24 канал. Наша держава вже співпрацює з багатьма країнами й міжнародними організаціями, щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання.

Цікаво Законні цілі для України: кілька країн НАТО підтримують удари по складах і аеродромах у Росії

Усіх воєнних злочинців покарають

Зеленський розповів, що Україна вже налагодила взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і буде її нарощувати. Проте, на жаль, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.

Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави – за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося,

– заявив президент.

За його словами, для того, щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал – на додачу до Міжнародного кримінального суду.

"І ми робимо все, щоб створити такий трибунал. Саме цьому завданню було сьогодні присвячене звернення першої леді України до парламенту й народу Великої Британії", – зазначив глава держави.

Він додав, що зараз триває візит першої леді до Сполученого Королівства. Від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України, аби повернути справедливість.

"Цей досвід є у британців, це є частиною нашої спільної з ними історичної пам'яті. Взимку 1942 року, коли ще ніхто не міг передбачити, коли завершиться Друга світова війна, саме в Лондоні представники союзників підписали Сент-Джеймську декларацію. Документ, із якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу, тобто до справедливості після тієї війни", – пояснив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

За його словами, вже є потужна співпраця з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Також триває робота з Францією, яка допомагає в польовій роботі з документування російських воєнних злочинів.

"І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проєкту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни, так само як і після Другої світової", – наголосив глава держави.

Зеленський вірить, що Велика Британія проявить своє лідерство в цій боротьбі за справедливість. Він також додав, що у Лондоні сьогодні відкрили виставку Russian War Crimes – проєкт, який демонструє світу, що саме окупанти принесли на українську землю.

"Ця виставка працювала у Давосі, під час Всесвітнього економічного форуму, також у Нью-Йорку – під час Генеральної Асамблеї ООН, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. Тепер її побачать британці. В усіх провідних країнах знатимуть і бачитимуть, за яке зло відповідальний ра**зм", – зауважив президент.

Актуально У польському МЗС вказали на серйозну помилку НАТО, яка може повторитися

Зеленський провів розмову з Шольцом

Глава держави розповів, що в Берліні відбулася надзвичайно корисна зустріч міністрів юстиції країн "Великої сімки". Україну там представляли Генеральний прокурор і міністр юстиції.

"Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб врешті відновити силу міжнародного права, відновити повну дію Статуту ООН і притягти Росію до справедливої відповідальності", – зауважив Зеленський.

Він додав, що також сьогодні розмовляв з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Саме ця країна цьогоріч головує в G7.

Обговорили нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях. Пріоритети зрозумілі – захист від ракетного терору, відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку,

– зазначив президент.

Зауважте "Ми роками давали це зрозуміти": Сійярто пояснив блокування участі України в засіданнях НАТО

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент повідомив, що ситуація на фронті – складна. Попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти досі намагаються:

наступати на Донеччині,

закріпитися на Луганщині,

рухатися на Харківщині,

щось там планувати на Півдні.

"Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени... Цього тижня починається вже зима", – заявив Зеленський.

Він додав, що росіяни поклали там свою регулярну армію й щодня втрачають сотні мобілізованих і найманців, використовуючи загородзагони.

Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних,

– наголосив глава держави.

Зеленський подякував Нідерландам за сьогоднішнє рішення – Палата представників Генеральних штатів визнала Росію державою – спонсором тероризму.

"Крок за кроком світ усе розставить по місцях. Слава всім, хто воює за свободу! Слава всім, хто працює заради нашої перемоги! Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!" – підсумував президент.

Варто подивитися – Україна отримала нову потужну зброю: відео