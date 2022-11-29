Збігнєв Рау зазначив, що НАТО сьогодні зосереджено на атаках Росії на критичну інфраструктуру України.

Читайте також У НАТО триває дискусія щодо передачі Patriot Україні

Глава МЗС Польщі розкритикував залежність країн від Китаю

Це момент не тільки для підтримки України, яка має пережити зиму щодо цього, а й відображення нашої залежності від інших країн, коли йдеться про нашу критичну інфраструктуру в НАТО,

– сказав він.

За його словами, у минулому партнери Польщі ставили себе та інших у залежність від критичної інфраструктури Росії.

"Зараз у нас є такі сигнали, як з Китаю, якщо враховувати ситуацію в різні європейські сезони, які теж мають військове значення", – додав Рау.

Цікаво. Федеральна комісія зв'язку США заборонила телекомунікаційне обладнання Huawei та ZTE, посилаючись на проблеми безпеки даних. Серед заборонених компаній також Dahua, Hikvision, Hytera.

Підсумки саміту у Бухаресті

У спільній заяві країн Альянсу за підсумками саміту на рівні міністрів 29 листопада в Бухаресті йдеться про те, що країни НАТО продовжать зміцнювати партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних устремлінь. Також Альянс обіцяє посилити підтримку Києва.

Зазначають, що Україна отримуватиме допомогу так довго, як це буде необхідно. Союзники допоможуть у ремонті енергетичної інфраструктури й захисті від ракетних атак.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Однак, за його словами, те, що відбувається за столом переговорів, прямо пов'язано з тим, що відбувається на полі бою.

Він додав, що необхідно продовжувати надавати військову підтримку Україні.

До слова – Коваленко про те, якого озброєння чекати від саміту в Бухаресті: дивіться відео