Збигнев Рау отметил, что НАТО сегодня сосредоточена на атаках России на критическую инфраструктуру Украины.

Читайте также В НАТО продолжается дискуссия о передаче Patriot Украине

Глава МИД Польши раскритиковал зависимость стран от Китая

Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму по этому поводу, но и отражения нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО.

– сказал он.

По его словам, в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимости от критической инфраструктуры России.

"Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение", – добавил Рау.

Интересно. Федеральная комиссия связи США запретила телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE, ссылаясь на проблемы безопасности данных. Среди запрещенных компаний также Dahua, Hikvision, Hytera.

Итоги саммита в Бухаресте

В совместном заявлении стран Альянса по итогам саммита на уровне министров 29 ноября в Бухаресте говорится, что страны НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений. Также Североатлантический союз обещает усилить поддержку Киева.

Отмечают, что Украина будет получать помощь так долго, как это будет необходимо. Союзники помогут в ремонте энергетической инфраструктуры и защите от ракетных атак.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако, по его словам, происходящее за столом переговоров напрямую связано с происходящим на поле боя.

Он добавил, что необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине.

К слову – Коваленко о том, какого вооружения ждать от саммита в Бухаресте: смотрите видео