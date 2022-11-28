Стоит отметить, что история запретов для Huawei и других производителей Поднебесной началась еще при президентстве Дональда Трампа. Тогдашние власти стремились ограничить доступ китайских телекоммуникационных компаний к сетям США из-за обвинений в шпионаже. Экспортный контроль должен был исключить из рынка ключевое, сложное оборудование и программное обеспечение.

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Что известно о новых указах

Во время голосования FCC пришла к выводу, что продукты этих и других компаний представляют угрозу безопасности данных.

В распоряжении Федеральной комиссии по связи, опубликованной в пятницу, также названы поставщики камер Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Dahua Technology Co., и производитель двусторонней радиосвязи Hytera Communications Corp.

Это кульминационное действие. То, что было начато при Трампе, сейчас выполняется. Администрация Байдена продолжает закручивать гайки на этих компаниях, поскольку угроза не меняется.

– комментирует Клон Китчен, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне, общественно-политического аналитического центра.

Hikvision уже выступила с комментарием и заявила, что ее продукты видеозащиты "не представляют угрозы безопасности Соединенных Штатов и нет никакого технического или юридического обоснования решения Федеральной комиссии связи". Там говорят, что это решение "сделает более вредным и более дорогим для малого бизнеса США, местных властей, школьных округов и отдельных потребителей защиту себя, своих домов, бизнеса и собственности".

Huawei отказалась от комментариев, а Dahua, Hytera и ZTE не ответили на письма

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал США прекратить то, что он назвал попыткой политизировать экономические, торговые и научно-технологические проблемы и использовать их как оружие.

Директор правительственных исследований исследовательской группы IPVM Конор Хили говорит: "Это смертный звон для них всех за их операции в США. Они не смогут представить какие-либо новые продукты в США". При этом, по его данным, больше всего пострадают Dahua и Hikvision – их камеры широко используются, зачастую правительственными учреждениями и даже полицией со многими мониторинговыми средствами.