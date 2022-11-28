Варто зазначити, що історія заборон для Huawei та інших виробників Піднебесної почалась іще за президентства Дональда Трампа. Тодішня влада прагнула обмежити доступ китайських телекомунікаційних компаній до мереж США, через звинувачення у шпигунстві. Експортний контроль повинен був виключити з ринку ключове, складне обладнання та програмне забезпечення.

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Під час голосування FCC дійшла висновку, що продукти цих та інших компаній становлять загрозу безпеці даних.

У розпорядженні Федеральної комісії зі зв’язку, опублікованому в п’ятницю, також названі постачальники камер Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Dahua Technology Co., і виробник двостороннього радіозв’язку Hytera Communications Corp.

Це кульмінаційна дія. Те, що було розпочато за Трампа, зараз виконується. Адміністрація Байдена продовжує закручувати гайки на цих компаніях, оскільки загроза не змінюється,

– коментує Клон Кітчен, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні, громадсько-політичного аналітичного центру.

Hikvision вже виступила з коментарем і заявила, що її продукти відеозахисту "не становлять загрози безпеці Сполучених Штатів і немає жодного технічного чи юридичного обґрунтування для рішення Федеральної комісії зв’язку". Там кажуть, що це рішення "зробить більш шкідливим і дорожчим для малого бізнесу США, місцевої влади, шкільних округів та окремих споживачів захист себе, своїх будинків, бізнесу і власності".

Huawei відмовилася від коментарів, а Dahua, Hytera і ZTE не відповіли на листи

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь закликав США припинити те, що він назвав спробою політизувати економічні, торговельні та науково-технологічні проблеми та використовувати їх як зброю.

Директор урядових досліджень дослідницької групи IPVM Конор Хілі каже: "Це смертний дзвін для всіх них за їхні операції в США. Вони не зможуть представити будь-які нові продукти в США". При цьому, за його даними, найбільше постраждають Dahua і Hikvision – їхні камери широко використовуються, часто урядовими установами і навіть поліцією з багатьма засобами для моніторингу.