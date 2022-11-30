В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация на поле боя на 280-й день полномасштабной войны России с Украиной.

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Куда россияне направили основные усилия

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 6 населенных пунктов: Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Кроме этого, российские войска нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Важно! Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Какая ситуация на разных направлениях:

На Северском направлении россияне обстреляли районы населённых пунктов: Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области из минометов и артиллерийских систем.

россияне обстреляли районы населённых пунктов: Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области из минометов и артиллерийских систем. На Слобожанском направлении поражение по всему спектру артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

поражение по всему спектру артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются и ведут обстрелы. За сутки стреляли по районам населенных пунктов: Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка в Луганской области из танков и артиллерии разных типов и наносили авиационных ударов вблизи Макеевки.

оккупанты обороняются и ведут обстрелы. За сутки стреляли по районам населенных пунктов: Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка в Луганской области из танков и артиллерии разных типов и наносили авиационных ударов вблизи Макеевки. На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки. На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного. На Херсонском направлении огневого поражения по реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не перестает обстреливать из артиллерии подразделения наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

огневого поражения по реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не перестает обстреливать из артиллерии подразделения наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Успехи ВСУ за минувшие сутки

В сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и дважды ударила по позициям зенитных ракетных комплексов противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов. Также наши воины сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".

На оккупированной части Донецкой области больницы забиты ранеными россиянами

На прошлой неделе в лечебные учреждения временно оккупированного Донецка доставили более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

А во временно оккупированной Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали на военный госпиталь, куда полностью ограничили доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

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