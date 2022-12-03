Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, в случае 3 – 4 обстрелов говорится именно о больших массированных ударах.

Важно Главная цель для ракет Путина – совсем не трансформаторы

Он отметил, что Украина знает количество ракет, которые есть в распоряжении Кремля.

После 24 февраля оно (количество ракет – 24 канал) с каждым днем уменьшалось, а не увеличивалось. Очевидно, у них с этим есть проблемы и поэтому сейчас Россия по всему миру ищет, кто бы мог поставить им дополнительные ракеты для нападения на нашу страну.

– рассказал секретарь СНБО.

В частности, Кремль вел переговоры с Ираном, но Украина не может подтвердить, что иранские ракеты уже есть на территории России. Вместо этого ВСУ активно работают над тем, чтобы российского оружия становилось все меньше и меньше.

"Этот трудный, сложный период в жизни нам всем просто нужно пережить. Как и пережить сложную зиму, которая нас с вами ждет", – подытожил Данилов.

Почему Россия выдерживает паузу между ракетными ударами

Добавим, что от прошедшей массированной атаки России прошло уже больше недели, поэтому украинцы в ожидании нового ракетного удара. Военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин предположил, что на такой перерыв повлияло несколько факторов: