Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, в случае 3 – 4 обстрелов говорится именно о больших массированных ударах.
Важно Главная цель для ракет Путина – совсем не трансформаторы
Он отметил, что Украина знает количество ракет, которые есть в распоряжении Кремля.
После 24 февраля оно (количество ракет – 24 канал) с каждым днем уменьшалось, а не увеличивалось. Очевидно, у них с этим есть проблемы и поэтому сейчас Россия по всему миру ищет, кто бы мог поставить им дополнительные ракеты для нападения на нашу страну.
– рассказал секретарь СНБО.
В частности, Кремль вел переговоры с Ираном, но Украина не может подтвердить, что иранские ракеты уже есть на территории России. Вместо этого ВСУ активно работают над тем, чтобы российского оружия становилось все меньше и меньше.
"Этот трудный, сложный период в жизни нам всем просто нужно пережить. Как и пережить сложную зиму, которая нас с вами ждет", – подытожил Данилов.
Почему Россия выдерживает паузу между ракетными ударами
Добавим, что от прошедшей массированной атаки России прошло уже больше недели, поэтому украинцы в ожидании нового ракетного удара. Военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин предположил, что на такой перерыв повлияло несколько факторов:
- Во-первых, по его мнению, через несколько дней в Украине начнется холод – температура опустится до минус 7 и будет держаться несколько дней. То есть враг захочет ударить по нашей энергетической инфраструктуре, когда будет холоднее.
- Во-вторых, никто точно не знает, как в России создается "банк целей". Ведь удары наносятся по заранее выбранным целям. Есть определенная информация, что у россиян с этим большие проблемы, поэтому, возможно, они пытаются узнать, что Украина отремонтировала и куда подтянула генераторы.