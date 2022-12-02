Об этом 24 каналу сказал военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Он предположил, что на такой перерыв повлияло несколько факторов.
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Во-первых, аналитик зазначил, через несколько дней в Украине начнется холод – температура опустится до минус 7 и будет держаться несколько дней.
"То есть если есть выбор между тем, бить по энергетической инфраструктуре, когда теплее или холоднее, то логика указывает, что нужно выбрать второй вариант", – отметил Левин.
Во-вторых, по его словам, никто точно не знает, как в России создается "банк целей". Ведь удары наносятся по заранее выбранным целям.
Есть определенная информация, что у россиян с этим большие проблемы, поэтому, возможно, они пытаются узнать, что Украина отремонтировала и куда подтянула генераторы. Они собирают эти данные, чтобы нанести более эффективный удар,
– считает военный аналитик.
Игаль Левин отметил, что для России это важно, потому что у них ограничено количество ракет. "Если бы у них было их множество, то можно было бить по чему-либо, но мы заметили, что оккупанты наносят удар после того, как накопят определенное количество ракет", – добавил он.
Левин о массированных атаках и поставках оружия: видео
Эксперт объяснил, что если есть ограничения для России, например, наносить удары раз в две недели, то они более тщательно собирают данные о целях.
Угроза массированных ракетных ударов высока
- Отметим, что любой ракетный удар, массированный он или нет – угрожает жизни. Не пренебрегайте самым ценным, что у вас есть. Если в вашем городе раздается воздушная тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.
- Украинцы вот уже несколько дней в ожидании очередного массированного ракетного удара со стороны России. Алексей Данилов призвал не жить этим ожиданием и полагаться на власть.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас происходит какая-то "передислокация" . По его словам, Россия забрала из Беларуси истребители "МиГи", а из нейтральных вод Черного моря – корабли. Жданов предположил, что Россия, вероятно, уже готова к новому массированному ракетному удару, возможна дата – 6 декабря.
- В то же время, отметим, что спутниковые снимки, сделанные 28 ноября, демонстрируют повышенную готовность врага к возможной атаке. Именно для этого россияне опрокинули множество своих самолетов к аэродрому "Энгельс-2".
- В Белом доме предположили, что Россия продолжит свои ракетные удары по Украине. Что касается военных операций, то и они не будут прекращаться зимой.
- Заметим, что враг не просто так обстреливает Украину старыми и дешевыми ракетами. По мнению генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна, таким образом оккупанты пытаются ослабить нашу ПВО. Ведь на "пустышки" мы вынуждены реагировать дорогими ракетами, которых у нас не так уж много.