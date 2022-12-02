Соответствующую информацию военный эксперт рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Жданов также объяснил, что сейчас делает Россия.

Удары могут наноситься волнами, не публикуйте последствия атак, – ВСУ о разведке

Когда Жданов прогнозирует новую атаку по Украине

Военный эксперт рассказал, что Россия забрала:

из Беларуси советские истребители "МиГи", являющиеся носителями "Кинжалов";

из нейтральных вод Черного моря – корабли. Они перешли к берегам России. В том числе – носитель ракет "Калибр".

Олег Жданов предположил, что Россия, вероятно, уже готова к новому массированному ракетному удару.

Но к какой дате она его приурочит, очень сложно сказать. Я думаю так, если в понедельник они (россияне – 24 канал) не начнут никакого движения в плане наступления в каком-то направлении (потому что это может быть отвлекающий удар для организации наступательных действий), тогда следующая "сакральная" дата – это 6 декабря,

– заявил Жданов.

Военный эксперт объяснил, что анализируя "привычки и особенности" Путина, массированная атака по Украине может быть в День Вооруженных сил Украины. Жданов уточнил, что Россия может ударить по нашему государству в день армии, которая громит россиян.

Олег Жданов также заверил, что эти две даты могут быть только предположениями, которые не осуществятся.

Заметьте Российская авиация активизировалась, а в море вышло полно кораблей, – Ким

Новая вероятная массированная атака по Украине: основное

Сразу после 23 ноября должностные лица и СМИ стали говорить о том, что Россия снова может атаковать Украину. Также высказывали разные предположения относительно даты атаки и ее возможных последствий.

В ДТЭК заверили, что у России нет шансов полностью погрузить Украину в темноту. По словам директора ДТЭК Максима Тимченко, ни одна энергосистема в мире, которая по размерам совпадает с нашей, никогда не испытывала таких повреждений, которые получила украинская на прошлой неделе. Однако в некоторых регионах наши энергетики восстановили свет через несколько часов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, призвал их не жить в ожидании неприятностей и полагаться на власть. Несмотря на это, попросил не игнорировать воздушные тревоги и сразу уходить в укрытие.

Жданов ответил, когда будет массированный удар: видео