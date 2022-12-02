Так, во время мониторинга наших соцсетей оккупанты делают определенные выводы, поскольку удары с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота могут наноситься волнами. Об этом 24 каналу рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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Через публикацию работы нашей ПВО в реальном времени, а именно зенитно-ракетных систем, сразу можно сделать визуальные или геопривязки, где стоит наша ПВО, какие локации использует и т.д.

– объяснил пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Россия осуществляет много работы от6носительно разведывательной информации для того, чтобы нанести сокрушительные удары по территории нашего государства. Так, перед ударом происходит постоянная разведка разных типов:

космическая;

воздушная;

наземная.

С помощью этой разведки россияне должны изучить и проанализировать, в каких направлениях наносить удар или точные координаты цели, если планируется использование ракет Х-101, Х-555, "Калибр" или "Искандер".

"Нужно понимать, что любая информация, которая сегодня выходит в наших социальных сетях или телеграмах, будет проанализирована и использована", – отметил Игнат.

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Кроме того, он отметил, что информационная война продолжается не только в Украине, но и во всем мире. "Повсюду торчат российские уши и пытаются вести свою информационную политику", – подчеркнул пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины.

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