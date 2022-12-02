О подробностях ракетных обстрелов рассказал секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что удар был очень мощным.
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Вспыхнул масштабный пожар
В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла,
– написал Куртев.
В местных властях отметили, что на месте уже работают соответствующие службы. Пока никакой информации о пострадавших и масштабе разрушений нет. Все данные пока уточняют, заметил Куртев.
Отметим, что до взрывов воздушная тревога была объявлена в нескольких восточных и южных областях Украины. Громко было на Харьковщине: там россияне попали в многоэтажку в селе недалеко от Чугуева.
Больше об этом здесь Попали в многоэтажку: россияне обстреляли Харьковщину
Последние ракетные обстрелы в Украине: что известно
- 1 декабря россияне обстреляли предприятие ДТЭК. Два человека были ранены. Пока неизвестно – где именно произошла эта атака.
- Из-за ракетных обстрелов ТЭЦ в Ладыжине Винницкой области тысячи людей остались без тепла. К счастью, 1 декабря теплоснабжение домов местных жителей возобновили.
- Между тем, в Минобороны призвали население не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Цель же врага не изменилась. Москва продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины.
Смотрите в видео – Реален ли в Украине блекаут: