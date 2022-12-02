Про подробиці ракетного обстрілу розповів секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що удар був дуже потужний.

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Спалахнула масштабна пожежа

Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки,

– написав Куртєв.

У місцевій владі зазначили, що на місці вже працюють відповідні служби. Наразі жодної інформації про постраждалих та масштаб руйнувань немає. Всі дані поки що уточнюють, зауважив Куртєв.

Зверніть увагу! Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80.

Зазначимо, що до вибухів повітряну тривогу оголосили у кількох східних та південних областях України. Гучно було на Харківщині: там росіяни поцілили у багатоповерхівку у селі неподалік Чугуєва.

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Останні ракетні обстріли в Україні: що відомо

1 грудня росіяни обстріляли підприємство ДТЕК. Двоє людей були поранені. Наразі невідомо – де саме сталась ця атака.

Через ракетний обстріл ТЕЦ у Ладижині, що на Вінниччині, тисячі людей залишились без тепла. На щастя, 1 грудня теплопостачання у домівки місцевих жителів відновили.

Тим часом у Міноборони закликали населення не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу. Адже мета ворога не змінилась. Москва і далі хоче руйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Дивіться у відео – Чи реальний в Україні блекаут: