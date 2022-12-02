Інформацію про обстріл підтвердив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко. За його словами, ракета вдарила по п'ятиповерховому будинку.
До теми Скільки часу летять Кинджали та якою може бути ракетна атака: думка льотчика-інструктора
Наслідки обстрілу
Ракета частково зруйнувала квартири на останньому поверсі будівлі. Наразі відомо про одну поранену жінку. Вона самостійно звернулась по медичну допомогу.
На місці влучання не виникло пожежі. Рятувальники оглядають зруйновані помешкання.
Зверніть увагу – що відбувається на полі бою: останні новини
Обстріли України: останні новини
- Окупанти атакували енергетичне підприємство ДТЕК 1 грудня. Поранення отримали двоє енергетиків.
- Ворог вкотре обстріляв Ладижинську ТЕС, що у Вінницькій області. Через це виникла аварія у мережах і без тепла залишилися приблизно 18 тисяч мешканців. Завершити ремонтні роботи вдалося 1 грудня.
- Вранці 30 листопада загарбники атакували центр звільненого Херсона й пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади. Відомо, що загинула 70-річна мешканка. Ще один чоловік отримав поранення.
- Вночі 28 листопада ворог атакував Дніпро чотирма ракетами.