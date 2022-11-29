Про вибухи в обласному центрі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Наразі відомо, що поцілили окупанти у приватне підприємство.

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Нічний обстріл Дніпра

Зазначимо, що в Дніпропетровській області об 23:02 пролунав відбій повітряної тривоги. А уже о 00:09 повідомили про вибухи у Дніпрі.

Цієї атакою окупантам вдалося знищити виробничі приміщення приватного підприємства. Також повідомляється, що зайнялася пожежа. Наразі відомостей про постраждалих чи загиблих немає.

Працюють усі служби. Деталі з’ясовуються,

– повідомив Валентин Резніченко.

Не перший обстріл міста за останні 24 години

Зазначимо, що вибухи у Дніпрі чули також й під час повітряної тривоги. Загалом їх нарахували щонайменше 5, а також ще один пролунав у Синельніковському районі області. У мережі припускають, що запустити росіяни могли балістичну або надзвукову ракету.

Тоді очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук вчергове закликав громадян не нехтувати життям та залишатися в укриттях або дотримуватися правила двох стін та триматися подалі від вікон.

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Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

Попередній обстріл області відбувся уранці 27 листопада. Тоді під час повітряної тривоги поблизу Кривого Рогу прогриміли вибухи на одному з об'єктів транспортної інфраструктури.

Раніше, 17 листопада, окупанти вдарили по оборонних підприємствах області. Під час атаки наша ППО знищила 4 ракети та 6 іранських "шахідів".

Масовано ж дронами-камікадзе Дніпро обстріляли вночі 9 листопада. Тоді внаслідок ударів спалахнула сильна пожежа та постраждали люди.

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