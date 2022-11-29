О взрывах в областном центре сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Известно, что попали оккупанты в частное предприятие.

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Ночной обстрел Днепра

Отметим, что в Днепропетровской области в 23:02 раздался отбой воздушной тревоги. А уже в 00:09 сообщили о взрывах в Днепре.

Этой атакой оккупантам удалось уничтожить производственные помещения частного предприятия. Также сообщается, что загорелся пожар. Пока сведений о пострадавших или погибших нет.

Работают все службы. Детали выясняются,

– сообщил Валентин Резниченко.

Не первый обстрел города за последние 24 часа

Отметим, что взрывы в Днепре слышали и во время воздушной тревоги. В общей сложности их насчитали по меньшей мере 5, а также еще один прозвучал в Синельниковском районе области. В сети предполагают, что запустить россияне могли баллистическую или сверхзвуковую ракету.

Тогда глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в очередной раз призвал граждан не пренебрегать жизнью и оставаться в укрытиях или соблюдать правила двух стен и держаться подальше от окон.

В Днепре слышали взрывы: видео

Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

Предыдущий обстрел области произошел утром 27 ноября. Тогда во время воздушной тревоги у Кривого Рога прогремели взрывы на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее, 17 ноября, оккупанты ударили по оборонным предприятиям области. Во время атаки наше ПВО уничтожило 4 ракеты и 6 иранских "шахидов".

Массированно же дронами-камикадзе Днепр обстреляли ночью 9 ноября. Тогда в результате ударов вспыхнул сильный пожар и пострадали люди.

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