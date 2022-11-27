Об этом рассказал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в эфире телемарафона. По его словам, жертв, к счастью, нет.

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2 ракеты попали недалеко от Кривого Рога

Стало известно, что под обстрелы попала Лозоватская община Криворожского района. От взрывов никто не пострадал, однако разрушения очень сложные, говорит Евгений Ситниченко.

Утром 27 ноября 2 вражеские ракеты попали в местную железную дорогу. Глава Криворожской РВА отметил, что колея еще долгое время не будет функционировать, ведь ее восстановление будет длительным.

Кроме того, взрывной волной повредило крыши и окна соседних домов. В настоящее время местные власти оценивают нанесенный ущерб. О деталях сообщат впоследствии.

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Оккупанты обязательно поплатятся за свои преступления: свежие потери врага по состоянию на 27 ноября

Врагов – 87 310 (+600),

(+600), танков – 2 905 (+4),

(+4), боевых бронированных машин – 5 856 (+8),

(+8), артиллерийских систем – 1 897 (+1),

(+1), РСЗО – 395 (+0),

(+0), средств ПВО – 209 (+0),

(+0), самолетов – 278 (+0),

(+0), вертолетов – 261 (+0),

(+0), БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 555 (+1),

(+1), крылатых ракет – 531 (+0),

(+0), кораблей / катеров – 16 (+0),

(+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),

(+6), специальной техники – 163 (+0).

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