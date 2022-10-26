Во время воздушной тревоги около 21:15 в Днепре прогремели взрывы. Мэр города Борис Филатов подтвердил "прилет". Все, что известно о последствиях удара по Днепру 25 октября – читайте в материале 24 канала.

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Впоследствии раскрылись жуткие подробности очередного российского теракта.

Обломки российской ракеты упали на местную АЗС, в результате чего вспыхнул сильный пожар. На заправке уничтожены колонки, автомойки, шиномонтаж и две легковые машины. И, что самое важное, ракетная атака унесла жизни двух человек.

Пожар на АЗС в Днепре: видео

Что известно о погибших и пострадавших

В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру погибла беременная женщина и работник мойки, котора расположена рядом с АЗС. Беременная женщина сгорела в авто, припаркованном возле заправки.

Пострадали 4 человека. Это двое мужчин и две женщины. Известно, что 3 из раненых в тяжелом состоянии. В частности, 28-летний парень и 27-летняя девушка – тяжело ранены. 30-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы в больницу.

Последствия обстрела Днепра 25 октября: фото

Реакция украинской стороны

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, написал, что такие вещи, как смерть беременной, не прощают.

Президент Владимир Зеленский сказал, что возмездие будет справедливым и неизбежным. Он добавил, что каждый день нам приходится бороться с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизнь и судьбы украинцев.

Руководитель ОП Андрей Ермак назвал оккупантов трусами и военными неудачниками. Он подчеркнул, что ответственность для оккупантов будет максимально жесткой.

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