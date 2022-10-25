Ракета попала в АЗС, в результате чего загорелся пожар. Беременная женщина сгорела а стоящее рядом авто.

Важно Горит АЗС: в Днепре вспыхнул пожар после взрывов – есть жертвы

Кроме того, погиб оператор автомойки, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали. Это мужчина и 2 женщины.

Разрушение в Днепре

Российская ракета нанесла серьезные разрушения АЗС. К примеру, в результате удара уничтожен комплекс зданий АЗС: автозаправочные колонки, автомойка, шиномонтаж и 2 автомобиля. Еще один автомобиль поврежден, частично разрушен магазин и операторский.

После "прилета" на месте загорелся масштабный пожар. Однако Тимошенко отметил, что его ликвидировали.

Разрушение в Днепре / Фото из телеграмма Кирилла Тимошенко:

Ответственность будет жесткой

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, комментируя смерть беременной, отметил, что атке не прощают.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что возмездие будет справедливым и неизбежным. Он добавил, что каждый день мы боремся с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизнь и судьбы украинцев. Такой удар произошел и в Днепре сегодня.

На очередной теракт россиян отреагировал и глава ОП Андрей Ермак.

Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают "сжигать" украинцев,

– вспомнил Ермак.

Он подчеркнул, что ответственность для оккупантов будет максимально жесткой.

Что известно об атаке Днепра

О звуках взрывов в Днепре сообщили около 21.15. До этого в регионе и соседних областях объявили воздушную тревогу.

Впоследствии мэр города Борис Филатов отметил, что, вероятно, есть "прилет". Это подтвердил и Резниченко. Рассказали, что ракета попала в АЗС.

Загорелся пожар. Через полчаса сообщили, что ее локализовали.

​Напомним, что россияне фактически каждую ночь обстреливают Днепропетровскую область. Например, они атаковали Никопольский район – били "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Обошлось без пострадавших.

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