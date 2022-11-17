Зокрема, російські загарбники вдарили по оборонних підприємствах Дніпропетровщини. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Окупанти атакували газовидобуток та оборонні підприємства

Російські загарбники вдарили по газовидобутку та оборонних підприємствах. Ігнат зазначив, що 4 ракети наша ППО знищила у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Також там збили 6 іранських "шахідів", які російська армія запускала з Білорусі.

Ворожі ракети та безпілотники збивали як і Повітряні сили, так і сухопутні війська. Також Юрій Ігнат розповів, що в акваторії Чорного моря було застосування "Калібру" та керованих авіаційних ракет з винищувачів.

Наразі підтверджено знищення двох керованих ракет, однак, дані щодо інших уточнюють.

Зауважимо, що прем'єр Денис Шмигаль раніше повідомив, що окупанти вранці бомбили наш газовидобуток та підприємства. Зокрема, "Південмаш" у Дніпрі.

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Коротко, що треба знати про чергову російську атаку 17 листопада

Вранці 17 листопада по всій країні пролунали сигнали повітряної тривоги. Окупанти запустили ракети по низці областей нашої держави.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що внаслідок ракетного обстрілу на одному з промислових підприємств спалахнула сильна пожежа. Окрім того, пошкоджено житлові будинки. Наразі відомо про щонайменше 14 постраждалих. Серед них і 15-річна дівчинка.

Бійці Путіна вдарили по логістичному об'єкті в Одесі. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств. Наразі відомо, що постраждала одна цивільна людина.

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