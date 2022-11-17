Зокрема, російські загарбники вдарили по оборонних підприємствах Дніпропетровщини. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Окупанти атакували газовидобуток та оборонні підприємства
Російські загарбники вдарили по газовидобутку та оборонних підприємствах. Ігнат зазначив, що 4 ракети наша ППО знищила у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Також там збили 6 іранських "шахідів", які російська армія запускала з Білорусі.
Ворожі ракети та безпілотники збивали як і Повітряні сили, так і сухопутні війська. Також Юрій Ігнат розповів, що в акваторії Чорного моря було застосування "Калібру" та керованих авіаційних ракет з винищувачів.
Наразі підтверджено знищення двох керованих ракет, однак, дані щодо інших уточнюють.
Зауважимо, що прем'єр Денис Шмигаль раніше повідомив, що окупанти вранці бомбили наш газовидобуток та підприємства. Зокрема, "Південмаш" у Дніпрі.
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