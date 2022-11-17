Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, вдень зафіксували "прильоти" російських ракет у двох районах Дніпра.
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У літньої українки трапився інфаркт
Лукашук розповів, що росіяни 17 листопада завдали ударів по промисловому та приватному підприємствам. Постраждали 23 людини, серед яких – дівчинка-підліток віком 15 років.
Найстаршій пацієнтці – 83, в жінки інфаркт. Люди дістали різних ушкоджень, здебільшого це – порізи, струс мозку. Нині 9 постраждалих залишаються в медзакладах. Троє осіб врятовані підрозділами ДСНС,
– додав голова ДОР.
Ще 50 людей рятувальники вивели з території промислового підприємства, на яке прийшовся один з ударів, в безпечне місце. На щастя, цей обстріл минув без загиблих. Однак пошкоджень зазнали:
- близько 15 багатоповерхівок,
- 3 двоповерхові будівлі,
- школа,
- коледж,
- з десяток автівок,
- причепи,
- громадський транспорт та контактні мережі,
- газогін,
- частково зруйновано приватний будинок і ще один пошкоджено.
"Рятувальники загасили одну пожежу. Дякую фахівцям всіх служб, які сьогодні були залучені до ліквідації наслідків обстрілів. Дякую лікарям, які надали допомогу пораненим", – зауважив Лукашук.
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Окупанти били й по області
За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки по Нікополю поранень зазнав 20-річний хлопець. В нього діагностували ушкодження ноги.
"Загрози його життю немає, постраждалий лікується амбулаторно", – повідомив голова ДОР.
Також вдень окупанти вдарили з РСЗВ по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, обстріл минув без постраждалих.
За словами Лукашука, є й хороші новини. Зокрема, після нічного обстрілу співробітники ДТЕКу повернули світло 6 тисячам родин у Нікополі. Живлення помпової станції також відновили.
"Вдячний фахівцям компанії за таку оперативну і злагоджену роботу Злість на окупантів переповнює. Але маємо тримати себе в руках. В нас один шлях, і цей шлях – до Перемоги. Працюємо, допомагаємо ЗСУ, віримо в Президента і разом – до спільної мети. Мирного вечора", – підсумував очільник ДОР.
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