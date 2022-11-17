Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, вдень зафіксували "прильоти" російських ракет у двох районах Дніпра.

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У літньої українки трапився інфаркт

Лукашук розповів, що росіяни 17 листопада завдали ударів по промисловому та приватному підприємствам. Постраждали 23 людини, серед яких – дівчинка-підліток віком 15 років.

Найстаршій пацієнтці – 83, в жінки інфаркт. Люди дістали різних ушкоджень, здебільшого це – порізи, струс мозку. Нині 9 постраждалих залишаються в медзакладах. Троє осіб врятовані підрозділами ДСНС,

– додав голова ДОР.

Ще 50 людей рятувальники вивели з території промислового підприємства, на яке прийшовся один з ударів, в безпечне місце. На щастя, цей обстріл минув без загиблих. Однак пошкоджень зазнали:

близько 15 багатоповерхівок,

3 двоповерхові будівлі,

школа,

коледж,

з десяток автівок,

причепи,

громадський транспорт та контактні мережі,

газогін,

частково зруйновано приватний будинок і ще один пошкоджено.

"Рятувальники загасили одну пожежу. Дякую фахівцям всіх служб, які сьогодні були залучені до ліквідації наслідків обстрілів. Дякую лікарям, які надали допомогу пораненим", – зауважив Лукашук.

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Окупанти били й по області

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки по Нікополю поранень зазнав 20-річний хлопець. В нього діагностували ушкодження ноги.

"Загрози його життю немає, постраждалий лікується амбулаторно", – повідомив голова ДОР.

Також вдень окупанти вдарили з РСЗВ по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, обстріл минув без постраждалих.

За словами Лукашука, є й хороші новини. Зокрема, після нічного обстрілу співробітники ДТЕКу повернули світло 6 тисячам родин у Нікополі. Живлення помпової станції також відновили.

"Вдячний фахівцям компанії за таку оперативну і злагоджену роботу Злість на окупантів переповнює. Але маємо тримати себе в руках. В нас один шлях, і цей шлях – до Перемоги. Працюємо, допомагаємо ЗСУ, віримо в Президента і разом – до спільної мети. Мирного вечора", – підсумував очільник ДОР.

Зверніть увагу! Лише 15 листопада окупанти пошкодили 15 енергооб'єктів, внаслідок чого не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. В Укренерго показали один з трансформаторів, у який влучила російська ракета.

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