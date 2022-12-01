Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він пояснив, що багато залежить і від швидкості літака Міг-31 із ракетою.

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Літак може розігнатися до максимальної швидкості на висоті 10 тисяч кілометрів та скинути ракету. Відповідно ракета вже матиме певну швидкість та висоту і далі працюватиме у своєму режимі.

Полковник запасу відзначив, що швидкість ракети може сягати близько 4 – 5 махів на низхідній траєкторії.

Можуть максимально випустити 150 – 180 ракет

На думку льотчика-інструктора, росіяни можуть одночасно випустити близько 150 – 180 ракет. Мовиться про крилаті та балістичні ракети з бойовою частиною орієнтовно пів тонни.

Він відзначив, що з території Білорусі окупанти запускають ракети типу "Іскандер" та "Кинджал". "Калібри" залишилися переважно біля Чорноморського флоту. А зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 у районі Каспію — запустити крилаті ракети Х-101 чи Х-555.

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Світан також відзначив, що російські бомбардувальники Ту-95 іноді доходять і до Ростова-на-Дону і б’ють звідти по Україні.

Він розповів, що у росіян є ще ракетоносій Ту-22М3, який може нести надзвукову ракету Х-22.

Х-22 – це старі радянські ракети, переважно призначені для ядерних боєголовок, але росіяни не ставлять "ядерку", а ставлять приблизно 960 кілограмів бойової частини і її використовують для роботи по Україні,

– сказав полковник запасу.

Роман Світан також назвав орієнтовний запас ракет, що залишився у Росії.

Ще може бути до 10 ракетних ударів

На думку Світана, у росіян залишилося:

понад сотня ракет "Іскандерів",

більш як сотня ракет Х-101 та Х-555,

понад 200 ракет типу "Калібр" морського базування,

понад сотня ракет типу Х-122 та Х132.

кілька сотень ракет Х-59.

Військовий оглядач сказав, що загалом у Росії залишилося близько тисячі ракет. Якщо окупанти випускатимуть по 70 – 100 ракет за раз, то вони можуть організувати до 10 ударних хвиль із проміжками для підготовки півтора – два тижні.

Цей час між ударами потрібен ворогу на доукомплектування, розвідку та уточнення цілей і прокладання маршруту,

– сказав Світан.

Однак, як вважає полковник запасу, якщо росіяни організують ці 10 хвиль, то спустошать усі свої запаси ракет до нуля.

А організувати виробництво ракет для Росії проблематично. Вони можуть виробляти ракети Х-101 та "Калібри". Але максимум – 10 – 15 ракет на місяць. Тобто на відновлення витрачених запасів їм потрібно кілька місяців.

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Водночас, на думку Світана, жодна армія світу не піде на повне спустошення своїх арсеналів, оскільки треба залишати певний стратегічний резерв чи недоторканний запас.

Логіка у росіян досить-таки специфічна. Там керує переважно політичне керівництво. Складно спрогнозувати, що у 70-річного діда, який ніколи в житті до армії не був дотичний, може виникнути в голові,

– сказав Світан.

Як вважає льотчик-інструктор, якщо росіяни зроблять по Україні 2 – 3 пуски по 70 ракет або один потужний пуск по 150 – 180 ракет, то вони доберуться до свого недоторканного запасу.

Наша ППО ловить 80% ракет

Роман Світан розповів, що будь-яка протиповітряна оборона має коефіцієнт перенасичення, коли система може супроводжувати певну кількість цілей до перезаряджання.

Щодо української ППО цей коефіцієнт можна обрахувати за максимальною кількістю збитих ракет.

Він також відзначив, що наша протиповітряна оборона постійно ускладнюється і цей коефіцієнт збільшується із заходом нових систем ППО.

Можна говорити, що принаймні 100 ракет у великій хвилі ми можемо збити,

– наголосив Світан.

На його думку, загальний коефіцієнт збитих ракет нашої ППО становить близько 80%, яка б хвиля не була.

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