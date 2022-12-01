Залякування та розхитування інформаційного простору – це елемент гібридної війни. Про це розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Брязкання зброєю

За словами начальниці, це намагання "брязкати зброєю". Росіяни намагаються тиснути там, де не вистачає інших аргументів. Ракетоносії у Чорному морі споряджені та підготовлені. Крім того, з іншого боку злітає авіація. Гуменюк зазначила, що це може бути і тактика нагнітання, і ймовірна підготовка. Тому населення слід попереджати.

Це шалений психологічний тиск в умовах створеного енергетичної кризи, коли люди напружені і вишукують момент виплеснути незадоволення,

– сказала Гуменюк.

Гуменюк констатувала, відомо, скільки ракет в росіян залишилося і якого класу. Наші захисники розуміють, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно. Однак також усвідомлюють, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони випускають ракети, теж має свої показники.

Що цьому передувало

Раніше Давид Арахамія заявив, що цього тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. Президент Володимир Зеленський також попередив, аби українці не ігнорували сигнали повітряної тривоги.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що масованих ракетних ударів росіяни можуть завдавати щотижня.

У розвідці пояснили, є 3 причини, чому Росія не завдала анонсованого удару: перша причина – дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. Друга – вивчення районів та цілей, по яких ще будуть завдавати удару. Третя – підготовка і зосередження ракет до бойового застосування.

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