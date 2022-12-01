Устрашение и расшатывание информационного пространства – это элемент гибридной войны. Об этом рассказала начальница прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона , передает 24 канал.

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Бряцание оружием

По словам начальницы, это попытка "бряцать оружием". Россияне пытаются давить там, где не хватает других аргументов. Ракетоносители в Черном море снаряжены и подготовлены. Кроме того, с другой стороны, взлетает авиация. Гуменюк отметила, что это может быть и тактика нагнетания и вероятная подготовка. Поэтому население следует предупреждать.

Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают момент выплеснуть недовольство,

– сказала Гуменюк.

Гуменюк констатировала, известно, сколько ракет у россиян осталось и какого класса. Наши защитники понимают, что они способны использовать их максимально сильно. Однако также отдают себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они выпускают ракеты, тоже имеет свои показатели.

Что этому предшествовало

Ранее Давид Арахамия заявил, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Президент Владимир Зеленский также предупредил, чтобы украинцы не игнорировали сигналы воздушной тревоги.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что массированные ракетные удары россияне могут наносить еженедельно .

В разведке объяснили, есть 3 причины, почему Россия не нанесла анонсированный удар: первая причина – доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучение районов и целей, по которым еще будут наносить удар. Третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.

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