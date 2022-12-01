Про це свідчать супутникові знімки від компаній Maxar Technologies і Planet Labs, зроблені 28 листопада. На них видно майже два десятки бомбардувальників далекої дії Ту-95 та Ту-160. Також можна помітити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

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Активність на "Енгельсі-2" – надзвичайно висока

Як зауважують військові аналітики Арда Мевлютоглу та Конрад Музика, наземний персонал на базі – дуже активний. Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.

Надзвичайно велика кількість бомбардувальників на злітно-посадковій смузі вказує на посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку,

– наголошує Мевлютоглу.



На базі "Енгельс-2" можна помітити не лише багато літаків, а й активний рух / Фото: Maxar Technologies / European Space Imaging

Аналітики додають, що "Енгельс-2" – одна з найважливіших баз ВПС Росії. Адже тут дислокуються два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.



На базы "Енгельс-2" можна помітити важкий транспортний літак Ан-124 (ліворуч) та транспортні літаки Іл-76 / Фото Maxar Technologies / European Space Imaging

У лютому Росія розмістила там додаткові бомбардувальники у межах підготовки до війни. Відтоді вона використовує базу для масованих ракетних по Україні. Росіяни запускають ракети далеко від українського кордону — поза досяжністю української ППО. Так їх важче перехопити.



Загальний вигляд аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом за 28 листопада / Фото Planet Labs PBC

Перед масованою атакою в жовтні кількість бомбардувальників на "Енгельсі-2" зросла

Судячи з супутникових знімків, 8 та 9 жовтня авіабаза була відносно безлюдною. Проте вже 10 числа можна було помітити численні додаткові бомбардувальники далекої дії.



Як зросла кількість літаків аеродромі "Енгельс-2" – порівняння 8 і 10 жовтня Фото Maxar Technologies / European Space Imaging

Власне 10 жовтня Росія здійснила першу за останні пів року масовану атаку України. Тоді окупанти запустили щонайменше 84 крилаті ракети.

Згодом очільник Кремля Володимир Путін назвав це відповіддю на вибухи на Кримському мосту, в результаті яких переправа стала непрохідною для техніки.

У ГУР вже відреагували щодо ситуації на аеродромі "Енгельс"

Як підкреслив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, наразі немає "надзвичайної події" у збільшенні кількості військової авіації на аеродромі "Енгельс". За його словами, туди повернулися декілька бомбардувальників з авіаційної бази "Дягілево".

Але ми контролюємо, скільки носіїв там перебуває, у якому вони стані та яка їхня готовність до виконання завдань,

– запевнив він.

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