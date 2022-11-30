Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, те, що атака не сталася на початку тижня, як було попереджено населення – не підстава розганяти зайву паніку.

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Це попередження і нагадування про те, що війна триває. Ворог використовує інтервали у 7 – 10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію,

– пояснила вона.

Непрямі ознаки підготовки до удару

Гуменюк пояснила, що ворог поводиться підступно, тому може завдати удару будь-коли. Наразі росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару.

На летовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування – це непрямі ознаки до підготовки удару,

– сказала речниця.

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Наразі Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій. Утім, не слід забувати що країна-агресорка має підводні човни і їх також можна використовувати для запуску ракет морського базування. До того ж їх складно відстежувати, коли вони перебувають під водою.

В американському Інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. Однак, аналітики припустили, що посилювати атаки ворог не зможе – на це впливає обмежений ракетний арсенал.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.

29 листопада, представники влади масово закликали українців не ігнорувати тривогу, через те що є ознаки підготовки ворога до нового удару.

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