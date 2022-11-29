Деталі розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Готуватися треба завжди, – Ігнат про ймовірні ракетні обстріли наступного тижня

За його словами, ця повітряна тривога лунала не просто так.

Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням,

– сказав Юрій Ігнат.

Водночас він зазначив, що Повітряні сили готові відбивати атаки ворога. Командувач Повітряних сил запевнив, що наші бійці перебувають у повній бойовій готовності.

Чи може ворог використати ще більшу кількість ракет

Юрій Ігнат підтвердив, що ворог дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет. Водночас тих ракет, які можуть потенційно полетіти по території України, залишилося не так багато. У цьому контексті речник Повітряних сил згадав про ракети типу "Калібр".

Чи буде ворог використовувати більшу кількість ракет, ніж під час попередніх атак, спрогнозувати важко. Все залежить від його планів.