Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно", – розповів Ігнат.

Україна постійно відстежує небезпеку

Як зазначив речник, Україна реагує на всі повідомлення про небезпеку з повітря. Зокрема, 26 листопада, коли судна Ту-95 двічі злітали з аеродрому "Енгельс" в Росії, в Україні була повітряна тривога. Ігнат розповів, що це виявились навчальні польоти, але могли бути й бойові.

Говорити заздалегідь неможливо. Невідомо, коли будуть нові обстріли. Зрозуміло, що противник завдає їх з певною періодичністю. Це можна простежити за статистикою. Немає інформації, коли саме знову будуть обстріли. Готуватися треба завжди, – наголосив Ігнат.

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