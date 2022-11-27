Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать этих ударов, поэтому расслабляться не нужно", – рассказал Игнат.
Украина постоянно отслеживает опасность
Как отметил спикер, Украина реагирует на все сообщения об опасности из воздуха. В частности, 26 ноября, когда суда Ту-95 дважды слетали с аэродрома Энгельс в России, в Украине была воздушная тревога. Игнат рассказал, что это оказались учебные полеты, но могли быть и боевые.
Говорить заранее невозможно. Неизвестно, когда будут новые обстрелы. Понятно, что противник наносит их с определенной периодичностью. Это можно проследить по статистике. Нет информации, когда именно снова будут обстрелы. Готовиться нужно всегда, – подчеркнул Игнат.
Обратите внимание – в Офисе Президента призвали готовиться к новым обстрелам: смотрите видео
Российские обстрелы: последние новости
- Оккупанты атаковали Днепр 26 ноября. Они убили одного человека. Еще 13 жителей города пострадали.
- Две российские ракеты 27 ноября попали в железную дорогу вблизи Кривого Рога. Колею невозможно восстановить в ближайшее время.
- Ночью 27 ноября враг выпустил ракеты С-300 по Запорожью. На территории одного из агропредприятий возник пожар.
- Также ракетами С-300 23 ноября обстреляли родильное отделение Вольнянской больницы. Погиб двухдневный младенец.
- За 24 ноября враг 17 раз атаковал освобожденный Херсон.