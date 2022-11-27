Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух. Напомним, что несколько дней назад оккупанты атаковали Вольнянскими ракетами типа С-300, унеся жизни двухдневного младенца.

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Попали в агропредприятие

Старух отметил, что в пригороде Запорожья зафиксировали взрывы двух ракет. По предварительной информации, речь идет о переработанных С-300, которые теперь могут использоваться для поражения наземных целей. Глава ОВА отметил, что в результате этого вспыхнул пожар на территории одного из агропредприятий. Он добавил, что повреждения получил как забор, так и само здание.

Последствия обстрела пригорода Запорожье / Фото с телеграмма Старуха

Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали,

– подчеркнул Старух.

Враг атакует Запорожье, а ВСУ – врага

Напомним, что несколько дней назад оккупанты тоже били по пригороду Запорожья. По словам главы ОВА, тогда оккупанты попали вблизи больницы. В результате этого, повреждения получили здания. У них выбило стекла.

Между тем Генштаб подтвердил результативную работу ВСУ в Запорожье 25 ноября. Наши военные атаковали районы скопления живой силы врага в районах Мелитополя, Пологов и Михайловки. Тогда более 100 россиян получили ранения, 10 единиц техники превратили в металлолом, а 2 склада боеприпасов уничтожили.

До этого стало известно, что нашим защитникам удалось уничтожить комплекс С-300. Тот самый, из которого враг выпустил ракеты, унесшие жизни младенца в Вольнянске.

К слову, накануне появились еще хорошие новости из Пологов. Там удалось взорвать коллаборанта Сергея Калашникова. Известно, что произошло это вечером 23 ноября. Тогда автомобиль предателя взлетел в воздух.

Еще одним положительным предположением поделился эксперт Украинского института будущего и бывший работник СБУ Иван Ступак. По его мнению, "жест доброй воли" из Энергодара очень вероятен. Он рассказал, что агентство, которым владеет Пригожин, сообщило, что сам город и Запорожскую АЭС передадут под управление МАГАТЭ.

Планируется также создать бесполетную зону в радиусе от 10 до 40 километров. В этой зоне также не будет ни украинских, ни российских военных. И это хорошая новость, ведь враг не сможет столь активно обстреливать Днепропетровскую и Запорожскую области.

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