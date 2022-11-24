Местные СМИ сообщают, что вечером 23 ноября в автомобиле предателя из города Пологи сдетонировало взрывное устройство. Коллаборант, похоже, выжил.
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Коллаборант попал в больницу
Сообщается, что предатель получил ранение и находится в больнице.
По предварительной информации, пострадавшим коллаборантом оказался экс-председатель Пологовского райсовета Сергей Калашник.
После оккупации города россияне назначили его на должность так называемого "главы муниципального образования города Пологи".
Колаборантам несладко на Запорожье
- На оккупированной территории Запорожской области процветает сопротивление, из-за чего предатели и оккупанты не могут спокойно спать.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов с семьями сбежали с временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины в Крым.
- Федоров подчеркнул, что приспешники захватчиков испытывают опасность и ищут любую возможность, чтобы избежать ответственности и убежать.
- Так во временно оккупированном Мелитополе недавно прозвучал "хлопок". В результате коллаборант Дмитрий Трухин получил несколько тяжелых ранений и оказался в реанимации.
- Также в Запорожской области якобы взорвали "оккупационного заместителя мэра Бердянска" Павла Ищука. У одного из жилых домов якобы сработало взрывное устройство, от которого и погиб предатель.
- В сентябре в Мелитополе взорвали дом коллаборанта Юрия Онищука. Кроме того, от сил сопротивления пострадал коллаборант Олег Шостак.
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