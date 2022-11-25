Соответствующую информацию сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух , пишет 24 канал . Он также рассказал, что известно о состоянии местных жителей.

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Что известно об атаке россиян на Запорожье

Враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей,

– заявил Старух.

Предварительно глава областной военной администрации сообщил, что люди не пострадали. Однако враг повредил здание. В частности, у них выбило окна.

"Что поделаешь – тв**юки! Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!" – сказал людям Александр Старух.

Последствия прилета на Запорожье / Фото Александра Старуха

Следует заметить, что воздушная тревога в Запорожской области была ночью ориентировочно со 2 до 3 часа против 25 ноября. Кроме того, о новой опасности объявили ориентировочно в 7 утра 25 ноября.

Тогда Суспільне написало, что взрывы в Запорожье прогремели ориентировочно в 7:15 25 ноября. Уже в 7:43 в регионе раздался отбой воздушной тревоги.

Однако секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты снова ударили по гражданским объектам. В частности, попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.

В самом Запорожье на данный момент прилеты не зафиксированы,

– уточнил Куртев.

Недавние атаки врагов

24 ноября оккупанты нанесли уже седьмой массированный удар по территории Украины. На этот раз трагические последствия в Киевской области .

. В частности, там погибли 7 человек, еще 35 – ранены. К сожалению, пострадали шесть детей. Самой маленькой девочке всего 5 лет.

Российские захватчики атаковали Запорожскую область 23 ноября. Тогда россияне ударили в родильное отделение, где находились роженица с младенцем и врач.

К сожалению, ребенок, рожденный два дня перед атакой, погиб . Мать и врача извлекли из-под завалов живыми.

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