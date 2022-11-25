Відповідну інформацію повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, пише 24 канал. Він також розповів, що відомо про стан місцевих мешканців.

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Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя

Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею,
– заявив Старух.

Попередньо глава обласної військової адміністрації повідомив, що люди не постраждали. Однак ворог пошкодив будівлі. Зокрема, у них повибивало вікна.

"Що поробиш – тв**юки! Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!" – сказав людям Олександр Старух.

Наслідки прильоту на Запоріжжі / Фото Олександра Старуха

Варто зауважити, що повітряна тривога в Запорізькій області була вночі орієнтовно з 2 до 3 години проти 25 листопада. Окрім того, про нову небезпеку оголосили орієнтовно о 7 ранку 25 листопада.

Тоді Суспільне написало, що вибухи у Запоріжжі пролунали орієнтовно о 7:15 25 листопада. Вже о 7:43 в регіоні пролунав відбій повітряної тривоги.

Проте секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти знову вдарили по цивільних об'єктах. Зокрема, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району.

У самому Запоріжжі на цей час прильотів не зафіксовано,
– уточнив Куртєв.

Нещодавні атаки ворогів

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