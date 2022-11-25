Відповідну інформацію повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, пише 24 канал. Він також розповів, що відомо про стан місцевих мешканців.

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Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя

Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею,

– заявив Старух.

Попередньо глава обласної військової адміністрації повідомив, що люди не постраждали. Однак ворог пошкодив будівлі. Зокрема, у них повибивало вікна.

"Що поробиш – тв**юки! Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!" – сказав людям Олександр Старух.

Наслідки прильоту на Запоріжжі / Фото Олександра Старуха

Варто зауважити, що повітряна тривога в Запорізькій області була вночі орієнтовно з 2 до 3 години проти 25 листопада. Окрім того, про нову небезпеку оголосили орієнтовно о 7 ранку 25 листопада.

Тоді Суспільне написало, що вибухи у Запоріжжі пролунали орієнтовно о 7:15 25 листопада. Вже о 7:43 в регіоні пролунав відбій повітряної тривоги.

Проте секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти знову вдарили по цивільних об'єктах. Зокрема, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району.

У самому Запоріжжі на цей час прильотів не зафіксовано,

– уточнив Куртєв.

Нещодавні атаки ворогів

24 листопада окупанти завдали вже сьомого масованого удару по території України. Цього разу трагічні наслідки є на Київщині.

Зокрема, там загинули 7 людей, ще 35 – поранені. На жаль, постраждали шість дітей. Найменшій дівчинці тільки 5 років.

Російські загарбники атакували Запорізьку область 23 листопада. Тоді росіяни вдарили у пологове відділення, де перебували породілля з немовлям та лікар.

На жаль, дитина, народжена два дні перед атакою, загинула. Матір та лікаря дістали з-під завалів живими.

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