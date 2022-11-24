У соцмережах очевидці стверджують, що було кілька прильотів.

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Внаслідок ворожих ударів спалахнув один з будинків. Вже відомо, що є постраждалі. Як розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, ситуація з безпекою у Херсоні залишається складною.

Окупанти продовжують терористичні обстріли, безсистемно, по цивільній інфраструктурі та мирним жителям,

– констатував Соболевський.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив фото, на якому видно червоне світло над містом.



Окупанти обстрілюють Херсон / Фото Андрія Цаплієнка

Ворог б'є по Херсону: дивіться відео

Що відомо про жертв та постраждалих

Олешківський міський голова Євген Рищук додав, що російські окупанти обстріляли Херсон 17 разів за добу. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 1 особа загинула, 1 – поранена. Загалом з 20 до 24 листопада ворог здійснив 62 обстріли.

На ворожий обстріл окупантів відреагував український активіст Сергій Стерненко. Він наголосив, що росіяни гатять з реактивної артилерії просто по житловій забудові.

Як Росія коментує обстріли по Україні

23 листопада російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. У Росії відреагували на свій вчинок. Там назвали удари по об'єктах енергетики та житлових будинках відповіддю на те, що Захід "накачує Україну зброю".

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