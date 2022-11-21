Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Росія відправляє до України ракети 60-х років.
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У росіян проблеми з озброєнням
Про це свідчать докази легіону "Свобода Росії", який воює в складі ЗСУ. Після одного з обстрілів бійці знайшли залишки ракети "Луна-М", яка була прийнята на озброєння ще радянської армії в 1964 році.
Вона може летіти на 70 кілометрів, але відхилення від цілі становить до 700 метрів.
Також журналіст поділився доказами та опублікував світлини снарядів.
Росія відправляє в Україну ракети 60-х років: дивіться фото
Коли ворог може завдати масованої ракетної атаки
- Нагадаємо, що 15 листопада, Росія випустила по нашій державі близько 100 ракет. За словами речника командування Повітряних Сил, українським системам ППО вдалось збити у той день 77 ворожих повітряних цілей.
- Масовані атаки по інфраструктурі, ймовірно, продовжуватимуться. У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, коли Росія може знову атакувати критичну інфраструктуру України.
- Там зазначили, що після масованих ударів росіяни зазвичай беруть паузу та не атакують. Це пов'язано з нестачею ракет.
- У росіян є різні типи ракет, якими вони атакують українські міста. І хоч "Іскандерів" у них мало, "Калібри" і ракети типу "Х-1" вони продовжують виготовляти.