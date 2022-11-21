Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Росія відправляє до України ракети 60-х років.

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У росіян проблеми з озброєнням

Про це свідчать докази легіону "Свобода Росії", який воює в складі ЗСУ. Після одного з обстрілів бійці знайшли залишки ракети "Луна-М", яка була прийнята на озброєння ще радянської армії в 1964 році.

Вона може летіти на 70 кілометрів, але відхилення від цілі становить до 700 метрів.

Також журналіст поділився доказами та опублікував світлини снарядів.

Росія відправляє в Україну ракети 60-х років: дивіться фото

Коли ворог може завдати масованої ракетної атаки

Нагадаємо, що 15 листопада, Росія випустила по нашій державі близько 100 ракет. За словами речника командування Повітряних Сил, українським системам ППО вдалось збити у той день 77 ворожих повітряних цілей.

Масовані атаки по інфраструктурі, ймовірно, продовжуватимуться . У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, коли Росія може знову атакувати критичну інфраструктуру України.

. У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, коли Росія може знову атакувати критичну інфраструктуру України. Там зазначили, що після масованих ударів росіяни зазвичай беруть паузу та не атакують. Це пов'язано з нестачею ракет.

У росіян є різні типи ракет, якими вони атакують українські міста. І хоч "Іскандерів" у них мало, "Калібри" і ракети типу "Х-1" вони продовжують виготовляти.

Скільки ракет залишилося у Росії